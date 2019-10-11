Surlar diyarından güller diyarına

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması ve iller arası kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla başlatılan 'Biz Anadoluyuz' projesi devam ediyor. Proje kapsamında Diyarbakır'dan Isparta'ya öğretmenleri eşliğinde 40 öğrenci geldi. 12-14 yaş arası öğrencilerden oluşan kafile Gençlik Merkezi ev sahipliğinde 4 gün misafir edildi.Antalya Havalimanında karşılanan öğrenciler, Atatürk Stadyumu'nda Ispartalı akranlarıyla futbol maçı yaptı. Gençlik Merkezi'nde Ebru sanatıyla tanışan öğrenciler, masa tenisi ve langırt oynadı. Kafile, Karınca Derneği işbirliğinde özel bireylerle birlikte kuş yemliği yaptı. Öğrenciler Etnografya Halı Kilim Müzesi, Eğirdir Yeşilada ve Eğirdir Kalesi gibi Isparta'nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini de görme imkânı buldu.Heyetin şehit ailesi ve Garnizon Şehitliği ziyareti programlarında ise duygu dolu anlar yaşandı. Atabey İslamköy Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret eden öğrenciler burada çeşitli oyunlar oynadılar ve temiz çevre için çöp topladılar. Program Eğirdir Huzurevi ziyareti ve veda gecesi ile sona erdi.