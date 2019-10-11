Ulaşımda kadına özel düzenleme

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde muhtarlarla buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplu ulaşım araçlarıyla ilgili son düzenlemeyi ilk kez paylaştı. Yenimahalle Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Böcek, saat 22.00'den sonra kadınların durak harici evlerine en yakın noktada indirilmesi konusunda UKOME'den karar çıkartacaklarını söyledi. Böcek, toplu ulaşımda şoförlerin vatandaşlara yaklaşımlarıyla ilgili eğitim programı başlatacaklarını, hatalı davrananları affetmeyeceklerini söyledi.Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü de makamında ziyaret ederek, projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Tütüncü, "Kalıcı eserler konusunda büyükşehir belediyemiz de ilçe belediyemiz de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edecek. İşbirliği sürecek" diye konuştu.