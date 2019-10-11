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Vazgeçilmezler

Bu sezon ligde başarılı bir grafik ortaya koyan Antalyaspor’da teknik direktör ideal kadrosunu oluştururken Boffin, Sangare, Diego, Bahadır ve Ufuk’a bütün karşılaşmalarda şans verdi. Bu oyuncular toplamda 6 kez skora katkı yaptı

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Vazgeçilmezler
Süper Lig'in ilk 7 haftasında topladığı 11 puanla başarılı bir grafik çizen Antalyaspor'da bazı oyuncular aldıkları dakikalarla ve istatistikleriyle dikkat çekti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, sakatlıklar sebebiyle ideal 11'ini sahaya yansıtmada zorluk yaşasa da 3 isimden vazgeçmemesi dikkat çekti. Kırmızı beyazlı takımda 7 haftada Ruud Boffin, Nazım Sangare, Diego Angelo, Bahadır Öztürk ve Ufuk Akyol'a her maçta ilk 11'de şans verirken 6 kez de skora katkısı oldu. Bu futbolculardan Boffin, Nazım ve Diego üçlüsü 90 dakika sahada kalarak toplamda 630 dakika ile en çok forma giyen oyuncular oldu.

ENLER LİSTESİNDE
İstatistiklerde Antalyaspor'un Brezilyalısı Charles, ligin en çok top kapan oyuncuları arasında. Ayrıca maç başına 4 kez rakiplerinden top kaparak bu alanda en başarılı 5'inci futbolcusu oldu. Serdar Özkan iki penaltı golü ile, Hakan Özmert ise frikiği ile adını ligin enlerine yazdırdı.
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Vazgeçilmezler
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