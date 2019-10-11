Vazgeçilmezler

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üper Lig'in ilk 7 haftasında topladığı 11 puanla başarılı bir grafik çizen Antalyaspor'da bazı oyuncular aldıkları dakikalarla ve istatistikleriyle dikkat çekti.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz, sakatlıklar sebebiyle ideal 11'ini sahaya yansıtmada zorluk yaşasa da 3 isimden vazgeçmemesi dikkat çekti. Kırmızı beyazlı takımda 7 haftada Ruud Boffin, Nazım Sangare, Diego Angelo, Bahadır Öztürk ve Ufuk Akyol'a
her maçta ilk 11'de şans verirken 6 kez de skora katkısı oldu. Bu futbolculardan Boffin, Nazım ve Diego üçlüsü 90 dakika sahada kalarak toplamda 630 dakika ile en çok forma giyen oyuncular oldu.
ENLER LİSTESİNDE
İstatistiklerde Antalyaspor'un Brezilyalısı Charles, ligin en çok top kapan oyuncuları arasında. Ayrıca maç başına 4 kez rakiplerinden top kaparak bu alanda en başarılı 5'inci futbolcusu oldu.
Serdar Özkan iki penaltı golü ile, Hakan Özmert ise frikiği ile adını ligin enlerine yazdırdı.