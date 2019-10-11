Vazgeçilmezler

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in ilk 7 haftasında topladığı 11 puanla başarılı bir grafik çizenTeknik Direktör Bülent Korkmaz, sakatlıklar sebebiyle ideal 11'ini sahaya yansıtmada zorluk yaşasa da 3 isimden vazgeçmemesi dikkat çekti. Kırmızı beyazlı takımda 7 haftadaher maçta ilk 11'de şans verirken 6 kez de skora katkısı oldu. Bu futbolculardan Boffin, Nazım ve Diego üçlüsü 90 dakika sahada kalarak toplamda 630 dakika ile en çok forma giyen oyuncular oldu.İstatistiklerde Antalyaspor'un Brezilyalısı Charles, ligin en çok top kapan oyuncuları arasında.Serdar Özkan iki penaltı golü ile, Hakan Özmert ise frikiği ile adını ligin enlerine yazdırdı.