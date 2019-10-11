Yeşil sahaların müzisyeni

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala, müzisyen kimliği ile dikkat çekiyor.
Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu maç öncesinde konsantre olmak için evinde oluşturduğu küçük stüdyoda klasik gitar ve org çalarak rahatlıyor. Futboldan kalan vaktinde müzikle ilgilenen 29 yaşındaki futbolcu, farklı enstrümanlar çalmayı biliyor ve kendi bestelerini de yapıyor.
STRESE KARŞI MÜZİK DİNLİYORUM
Futbolculuğun stresli olduğunu belirten Demokratik Kongolu futbolcu, "Biz futbolcular aslında gerek fiziksel olarak, gerekse mental olarak baskı altında oluyoruz. Özellikle maçlardan sonra bulunduğumuz ortamdan ayrılmamız lazım. Kendimizi izole etmemiz lazım.
Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Bir iki enstrüman çalıyorum, şarkı söylüyorum. Stresi üzerimden atmama yardımcı oluyor. Toparlanmama yardımcı oluyor diyebilirim"
dedi.
TÜRKÇE ÖĞRENMEYİ İSTİYOR
Müzikteki başarısının duyulması sonrası Alanya'da canlı müzik yapan mekanlardan birlikte çalma teklifi aldığını anlatan sol bek, "Canlı müzik yapan müzisyen arkadaşım beni sahneye davet etti ve beraber çaldık. Keyifliydi"
dedi. Evinde birlikte yaşadığı kedisi ve gitarıyla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söyleyen N'Sakala Türkçe müzik çalmayı ve öğrenmeyi planladığını söyledi. En sevdiği Türk sanatçı ise Tarkan.
FRANSA'DA DINLIYORDUM
N'Sakala, "Uzun yıllar Fransa'da oynadım. Orada yoğun bir Türk nüfusu var. Tarkan etkin bir sanatçıydı. Fransa'da dinleyebildim. Buraya gelince de daha iyi dinleyip tanıma fırsatı buldum" diye konuştu.