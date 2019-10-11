Yeşil sahaların müzisyeni

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusuDemokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu maç öncesinde konsantre olmak için evinde oluşturduğu küçük stüdyoda klasik gitar ve org çalarak rahatlıyor. Futboldan kalan vaktinde müzikle ilgilenenFutbolculuğun stresli olduğunu belirten Demokratik Kongolu futbolcu, "Biz futbolcular aslında gerek fiziksel olarak, gerekse mental olarak baskı altında oluyoruz.Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Bir iki enstrüman çalıyorum, şarkı söylüyorum. Stresi üzerimden atmama yardımcı oluyor.dedi.Müzikteki başarısının duyulması sonrası Alanya'da canlı müzik yapan mekanlardan birlikte çalma teklifi aldığını anlatan sol bek,dedi. Evinde birlikte yaşadığı kedisi ve gitarıyla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söyleyen N'Sakala Türkçe müzik çalmayı ve öğrenmeyi planladığını söyledi.N'Sakala, "Uzun yıllar Fransa'da oynadım. Orada yoğun bir Türk nüfusu var. Tarkan etkin bir sanatçıydı. Fransa'da dinleyebildim. Buraya gelince de daha iyi dinleyip tanıma fırsatı buldum" diye konuştu.