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Yol ortasındaki evler yıkılıyor

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Yol ortasındaki evler yıkılıyor
ISPARTA Belediyesi yolda kalan binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla bugüne kadar 3 evin yıkımı gerçekleştirilirken, bu hafta itibariyle 2 ev daha yıkılıyor. Toplam yıkılan ev sayısı 5'e ulaşıyor. Son iki yıkımla birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı kampüsünde ulaşımda tüm engeller ortadan kaldırılmış olacak. Yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunun çözümü için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen seçim döneminde söz vermişti. Seçim sonrası harekete geçen Başdeğirmen, yıkım için hak sahipleriyle anlaşmanın yolunu tuttu. Bugüne kadar yıkılan evlerin karşılığında hak sahiplerine prefabrik evler teslim edildi. Vatandaş süreçten memnun.
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Yol ortasındaki evler yıkılıyor
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