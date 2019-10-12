Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Duacı’ya beş yıldızlı tesis

Duacı’ya beş yıldızlı tesis

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Duacı’ya beş yıldızlı tesis

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Altınova Düden Semt Spor Sahası'nı hizmete açan Kepez Belediyesi, Duacı Semt Spor Sahası'nın da açılışını törenle gerçekleştirdi. Törene, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

'GÜNEŞ YÜZLÜ ÇOCUKLAR İÇİN'
HAKAN Tütüncü, "Spor sahamız bu güzel ülkenin güneş yüzlü çocuklarına, sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun. İnşallah buradan çok başarılı sporcular yetişecektir. " diyerek tesislerin kurdele kesimini gerçekleştirdi. Duacı Semt Spor Sahası açılışında Başkan Tütüncü, konuklarla birlikte semt spor sahasını gezdi, çocuklarla futbol oynadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Duacı’ya beş yıldızlı tesis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN