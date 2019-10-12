Gökyüzünde romantizm

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış sırasında evlilik teklifi yapma modası tuttu. Adrenalin ve mutluluğun zirve yaptığı gökyüzündeki romantik anların son aktörleri 30 yaşındaki Abdurrahman Taşkır, kız arkadaşı İngiliz Livia Stefania Balasa'ya (34) oldu. Bir yamaç paraşütü firmasıyla anlaşan Taşkır, kız arkadaşıyla Babadağ'daki bin 700 metre rakımda bulunan pistine çıktı.

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Civan, yolcusu Balasa'ya çekim yaptığı kameranın bataryasının bittiğini, Taşkır'ın olduğu paraşütten sarkıtılan ipi yakalamasını, içerisinde batarya olduğunu söyledi. Yakaladığı ipteki bağlı paketi açınca yüzüğü gören Balasa, gözyaşlarına hakim olamadı. Eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde gökyüzünde yapılan sürpriz evlilik teklifi, her iki pilot tarafından aksiyon kameralarınca kaydedildi. Daha önce hiç yamaç paraşütü yapmadığını anlatan Taşkır, iki heyecanı bir arada yaşadığını söyledi. Geçen günlerde de bir turizmci, Romanyalı sevgilisine yine yamaç paraşütü ile uçarken teklifte bulunmuştu.