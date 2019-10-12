Gol yollarında sorunumuz var

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan lider Aytemiz Alanyaspor, milli maç arasını iyi değerlendirmek için çalışmalarına başladı Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlığı bulunan Salih, Lokman, Juanfran ile izinli olan Marafona ve milli takım kampında bulunan Efecan, Siopis, Bakasetas katılmadı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, rejenerasyon çalışmayla devam etti.

POZİSYON VAR GOL YOK

Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş mağlubiyetini değerlendirdi. Beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirten Bulut, "İyi oynadığımız bir müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldık. Yeterince gol pozisyonu yarattığımız bir maçtı. Büyük takıma karşı 7-8 tane gol pozisyonuna girdik. Yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman galip gelemiyorsunuz" dedi.

DERSİNE ÇALIŞIYOR

Aynı sorunu Sivasspor'a karşı da yaşadıklarının altını çizen Erol Bulut, "Yeterince gol pozisyonuna girdik, o zaman da değerlendiremedik. Son 2-3 haftadır bir eksikliğimiz var pozisyonları değerlendirmede. Milli maç arasında oturup bunları değerlendireceğiz. Rizespor maçına doğru daha detaylı çalışarak geçmiş haftalarda kaçırdığımız pozisyonları Rizespor maçında engellemeye çalışacağız" diye konuştu.



JUANFRAN'IN EKSİKLİĞİ

SAKAT ve kart sınırında olan oyuncuların durumlarını da değerlendiren teknik direktör Bulut, "Son Beşiktaş maçında Juanfran'ın eksikliğini biraz hissettik. Onun yerine forma giyen Baiano da çok uzun zaman sonra maç oynadı. O da sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncumuz. İlerleyen haftalarda Baiano ve Onur'u o pozisyonlarda daha iyi değerlendirmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.