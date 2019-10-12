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Hem mücadeleye hem spora devam

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Hem mücadeleye hem spora devam

BURDUR'DA mide kanseri teşhisi konulan yamaç paraşütü pilotu Bahri Kılıçaslan (42), hastalığına rağmen uçmaktan vazgeçmedi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi ve Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı olan Kılıçaslan, hem hastalıkla mücadeleye, hem de spora devam ediyor.

HEYECAN MOTİVE ETTİ
Burdur'da yamaç paraşütü sporunu 11 yıl önce başlatan Kılıçaslan, hastalığına rağmen yamaç paraşütüne binerek 380 rakımlı Avşar Tepe'den uçup, Burdur Gölü sahiline indi. Kılıçaslan uçuşu sırasında sosyal medya hesabından da canlı yayın yaptı. Kemoterapi tedavisi devam eden Kılıçaslan, "Doktorlar 'istirahat et, bağışıklık sistemi düştüğü için dışarı çıkmayacaksın' dedi. Ama uçmak beni motive ediyor" dedi.

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Hem mücadeleye hem spora devam
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