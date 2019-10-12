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’deki açığı kapatırız

Giriş Tarihi: 12.10.2019
İngiltere’deki açığı kapatırız

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Dalaman, Göcek ve Fethiye'de faaliyet gösteren seyahat acenteleri temsilcileriyle bir ayara geldi. Toplantıya, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de katıldı. Bağlıkaya'nın gündeminde İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası vardı.

TÜRK TUR OPERATÖRLERİ
Bakanlık, kamu ve özel sektörlerin bu iflasın sektöre etkisinin mümkün olduğu kadar az olması için tedbirler aldığını vurgulayan Bağlkaya, "Sürecin ardından İngiliz pazarında Türk tur operatörleri daha aktif olarak yaşanan boşluğu, açığı kapatacaktır" dedi.

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İngiltere’deki açığı kapatırız
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