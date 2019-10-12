Kaş’ta gündem çevre bilinci

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde Kıyı, Ada ve Denizel Alanların Entegre ve Sürdürülebilir Yönetim Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, yerel paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, yerel paydaşlarla koruma ve kullanma kapsamıyla sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

PLASTİK ATIK TEHLİKESİ

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem ise "Denizlerimiz plastik atıklarla dolmuş durumda. Bu şekilde ilerlersek 2050'ye geldiğimizde denizlerdeki plastik atık miktarının balıklardan daha fazla olması bekleniyor. Deniz koruma alanlarıyla böyle bir dünyada bakir alanlar oluşturulması ve bu alanlarda balık stoklarının geliştirilmesi hedefleniyor" diye konuştu. Toplantıya, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.