Öğrenciler köpek ile büyüyecekler

ISPARTA'DA Hayvanları Koruma Gününde bin 600 öğrenciyi misafir eden Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşradan da ziyaretler devam ediyor. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin son konukları, Güneykent Yunus Emre İlkokulu öğrencileri oldu. Merkezi gezen öğrenciler hoş vakit geçirdi.

KÖPEK SAHİPLENDİLER

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ "Okulumuz bir de köpek sahiplendi. Sahiplendirilen köpekler sosyal ve her türlü bakımları, aşıları yapılmış durumda" dedi.