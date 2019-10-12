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Suç yuvaları yıkılıyor

Madde bağımlılarının kullandığı metruk yapıların yıkımı sürüyor. 1 yılda 15 bina yıkıldı, 12 bina kullanılmaması için tuğla ile örüldü, 10 binanın yıkımı için ise belediyeye bilgi verildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Suç yuvaları yıkılıyor

Antalya'da madde bağımlılarının kullandığı metruk yapılarla ilgili mücadele sürüyor. Toplum Destekli Polis ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu madde bağımlılarının kullandığı binalar tek tek tespit ediliyor. Ekipler, kent merkezinde tespit ettikleri binalarda, ilk olarak madde bağımlılarının kullanmasına engel olmak için zemin ve kapı girişlerini tuğla ile örüyor.

TUĞLALI ÖNLEM
Bu şekilde binalara madde bağımlılarının girişinin önüne geçilmeye çalışıyor. Ardından da gerekli işlemlerin ardından binanın yıkılması için yasal işlemlerin ardından durumu bağlı olduğu belediyeye bildiriyor. Polis tespit ettiği binaların belediyeler tarafından yıkılmasını sağlıyor. Ekipler ayrıca bu çalışmaları yaparken mahalle muhtarları ile de koordineli çalışıyor.

10 BİNADA YIKIM HAZIRLIĞI
İLÇE Emniyet Müdürlüğü ekipleri de muhtarların belirttiği en küçük şikayetleri dikkatle inceleyip sonuçlandırıyor. Son 1 yıl içinde Antalya'da 15 mekruh yapı yıkıldı. 12 binanın kullanılmaması için ise etrafı tuğla ile çevrildi. Ekipler ayrıca kullanılmayan 10 binanın da yıkılması için ilgili belediyelere başvurulduğunu kaydetti.

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Suç yuvaları yıkılıyor
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