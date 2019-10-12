Toprağa dokundular

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ziraat Odası işbirliği ile yürütülen öğrencilere uygulamalı tarım eğitimi projesi devam ediyor. İlçe Ziraat Odası tarafından kiralanan tarım alanında oluşturulan hobi ve deneme bahçelerinde gerçekleşen eğitim programının son konuğu, özel eğitim alan engelli öğrenciler oldu.

GÖZLERİNDEN OKUNDU

Seydikemer Atatürk Ortaokulu, Döğer Ali Hilmi Yonca Döğerli İlkokulu, Özel Nursel Özdemir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Seydikemer Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden toplam 35 öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklar toprağa dokunma sevinci yaşadı. Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu'nun da yer aldığı etkinlikte, öğrenciler marul fidelerini toprakla buluşturdu. HASADI DA YAPACAKLAR

Öğrenciler yaklaşık 200 marul fidesini hazırlanan tarlaya dikti. Proje kapsamında öğrenciler 3.5 ay sonra diktikleri marulun büyümüş halini görerek hasat da yapacaklar.