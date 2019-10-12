Tur şoförü aşırı dozdan öldü

BUGÜN NELER OLDU

bir tur şirketinde çalışan Yusuf C. (46), şoförlüğünü yaptığı minibüste ölü bulundu. Yusuf C.'nin, aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir turizm firmasına ait park halindeki minibüsten kötü koku gelmesi üzerine aracın içine bakan bir vatandaş, hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Servis'e bildirildi.Sağlık ekipleri, Yusuf C. olduğu belirlenen kişinin, yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf C.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde şırınga izi ve yanında boş bir enjektör buldu. Yusuf C.'nin yüksek dozda uyuşturucu sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.