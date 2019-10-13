Alanya’nın rakibi Desna

JUANFRAN

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.Milli ara döneminde Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kışlık çim ara ekim çalışmaları yapılması nedeniyleKulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da saha bakım çalışması yürüten Alanya Belediyesi için teşekkür mesajı yayınladı.Kaan Kanak için pasta kesildiTeknik direktör Erol Bulut gözetiminde antrenmanlara devam eden Alanyaspor'da futbolcuların anaerobik performanslarını tespit etmek amacıyla sıçrama ve sprint testleri yapıldı. Başarılı futbolcu Kaan Kanak'ın doğum günü de idman öncesi kutlandı.SÜPER Lig'in 6'ncı hafta maçında Sivasspor karşılaşmasının 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sağ bek Juanfran, İspanya'da operasyon geçirdi. Sol diz çapraz bağlarının kopan başarılı oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.