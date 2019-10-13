Alanya’nın rakibi Desna

Süper Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Evinde ligin 8'inci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan turuncu-yeşilliler, milli maç arasını iyi değerlendirmek için bugün Ukrayna Premier Lig takımlarından FC Desna ile hazırlık maçı yapacak.
STADYUM BAKIMDA
Milli ara döneminde Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kışlık çim ara ekim çalışmaları yapılması nedeniyle Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 15.30'da başlayacak.
Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da saha bakım çalışması yürüten Alanya Belediyesi için teşekkür mesajı yayınladı.
Kaan Kanak için pasta kesildi
Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde antrenmanlara devam eden Alanyaspor'da futbolcuların anaerobik performanslarını tespit etmek amacıyla sıçrama ve sprint testleri yapıldı. Başarılı futbolcu Kaan Kanak'ın doğum günü de idman öncesi kutlandı.
JUANFRAN AMELİYAT OLDU
SÜPER Lig'in 6'ncı hafta maçında Sivasspor karşılaşmasının 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sağ bek Juanfran, İspanya'da operasyon geçirdi. Sol diz çapraz bağlarının kopan başarılı oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.