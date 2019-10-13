Ejder meyvesi turşusu kavanoza girdi

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ANTALYA'DA girişimci Mustafa Hazar, hobi olarak başladığı turşuculukta 237 çeşit turşu ve 12 bin kavanoza ulaştı. Makine mühendisi olan Hazar, çevresinde 'diplomalı turşucu' olarak tanınıyor. Daha önce ahtapot, fındık, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası turşusu kuran Hazar, son olarak ejder meyvesinin turşusunu kurmayı başardı.18 yıldır restoran işlettikten sonra 8 yıl önce turşuculuğa başlayan Hazar, rengarenk turşularını restoranındaki reyonlarda sergilemeye başladı. Doğal olması nedeniyle il dışından da talebin olduğu turşulara hamile kadınlar da büyük ilgi gösteriyor. Turşulardan lahana, biber, salatalığın talep gördüğü işletmede fiyatlar 20 ile 250 TL arasında değişiyor. Hazar, 10 gün sonra olgunlaşacak olan ejder meyvesi turşusunu 30 TL'den satışa çıkaracak.