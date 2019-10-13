Hastane yerine otellerine gittiler

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde yaşanan tur kazası ucuz atlatıldı. Kaza, Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Ş.'nin kullandığı 07 KM 856 plakalı tur otobüsüne aynı istikamette seyir halindeki 07 GIN 88 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı. Antalya havalimanından aldığı turistleri Manavgat ve Alanya bölgesinde bulunan otellere götüren tur otobüslerinin kazasında şans eseri ciddi bir yaralanma olmadı.Kazada hafif yaralanan çok sayıda turist, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ve hastaneye götürülme tekliflerini kabul etmedi. Turistler hastaneye gitmek yerine otellerine giderek havuza girmek istediklerini söyledi. Turistler olay yerine gelen otobüs ve midibüslerle tatillerini geçirecekleri otellere götürüldü.