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Hastane yerine otellerine gittiler

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Hastane yerine otellerine gittiler
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde yaşanan tur kazası ucuz atlatıldı. Kaza, Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Ş.'nin kullandığı 07 KM 856 plakalı tur otobüsüne aynı istikamette seyir halindeki 07 GIN 88 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı. Antalya havalimanından aldığı turistleri Manavgat ve Alanya bölgesinde bulunan otellere götüren tur otobüslerinin kazasında şans eseri ciddi bir yaralanma olmadı.

TEDAVİYİ REDDETTİLER
Kazada hafif yaralanan çok sayıda turist, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ve hastaneye götürülme tekliflerini kabul etmedi. Turistler hastaneye gitmek yerine otellerine giderek havuza girmek istediklerini söyledi. Turistler olay yerine gelen otobüs ve midibüslerle tatillerini geçirecekleri otellere götürüldü.
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Hastane yerine otellerine gittiler
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