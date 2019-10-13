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İlaçta takip dönemi

Giriş Tarihi: 13.10.2019
İlaçta takip dönemi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde, 'Ürün Takip Sistemi Projesi' hakkında üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

SON GÜN 31 EKİM
ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, "Ürün takip sisteminin eczanelerin, medikal ve optik sektörünün çalışma yapısını adeta yeniden tanımladığını görüyoruz. Vatandaşın güvenli ürüne erişmesini hedefleyen, etkin denetimin ile kayıt dışı ekonomiyi engellemek için uygulamaya konan bir yapının etkin çalışması için elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu. ATSO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanı Aydın Kaplan da katıldı. Kaplan ile biyomedikal mühendisler ve sağlık uzmanlarından oluşan heyet, sektörün merak ettiği soruları cevapladı. Sistemin, 31 Ekim tarihinden sonra zorunlu hale geleceği uyarısı yapıldı.
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İlaçta takip dönemi
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