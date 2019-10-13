İslam düşmanlığı tohumu ekiyorlar

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ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, çocukların bilinç altına dijital mesajlar gönderen oyunlara savaş açtı. Merkez Müdürü Dr. Ahmet Ali Süzen, günümüz dijital çağında çocuklarda bilgi zehirlenmesi oluştuğunu belirterek bu durumun çocuklara dijital oyunlar ve sosyal medya tarafından aşılandığını aktardı. Süzen, "İslamofobi üzerinden birçok dijital oyunda, çocukların bilinçaltına farkına varmadan gizli mesajlar verilmeye çalışılıyor" uyarısında bulundu.Dijital oyunlarda bilinçaltına gönderilen gizli mesajlara ilişkin çalışmalarla halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Süzen, "26 oyunda hem dinimize hem de Peygamber Efendimize hakaretler içeren subliminal mesajlar tespit ettik. Subliminal mesajlarla çocuklarımız dinsizleştirilmeye çalışılıyor. Çocuklarımız bilgi zehirlenmesinin farkında değil" diye konuştu. Bu konuda ailelere çok sorumluluk düştüğünü anlatan Süzen, tespit etikleri oyunları emniyete sunacaklarını söyledi.