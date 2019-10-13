Manavgat başlattı ülkeye yayıldı

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi merkezli sosyal sorumluluk projesi Çocuklar Üşümesin' kampanyası sınırları aştı. Proje 4'üncü yılında yine ihtiyaç sahiplerinin kış aylarını atkı ve bere örerek ısıtacak. Manavgat'ın yanı sıra Türkiye'nin değişik noktalarında bir araya gelen gönüllü kadınlar sadece geçen yıl 3 binden fazla öğrenciye atkı bere eldiven ve çorap gönderdi.Proje kurucusu Rabia İnci Özen, "Bu kış daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Üç yıl içinde toplam 380'den fazla okula destek verdik. Manavgat'tan kurduğumuz bu iyilik köprüsünün tüm ülkeye yayılmış olmasına mutluyum" açıklamasında bulundu. Özen, ilçedeki Zeyreh Örgü Evi'nin kampanya kapsamında ücretsiz yün tedarik ettiğini, bir ayda binden fazla gönüllüye yün ulaştırıldığını açıkladı.