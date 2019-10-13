Mehmetçiğe dualı destek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Suriye topraklarındaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na dört bir yandan destek sürerken Antalya'da öğrenciler Fetih Suresi okuyarak Mehmetçiğe dua gönderdi. Ayrıca öğrenciler okul bahçesinde oluşturduğu Türk bayraklı koreografi ile büyüledi.Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Mehmetçik için aralıksız Fetih Suresi okunmaya başlandı. Okul yönetimi tarafından başlatılan destek, öğrencilerin okuma saatlerinde ve ders bitiminde tüm okul genelinde yapılıyor. Ayrıca öğrenci velileri de evlerinde Fetih Suresi'ni okuyor. Şimdiye kadar 2 bini aşkın veli ve öğrenci Fetih Suresi okuyarak Mehmetçiğe destek verdi.Okul Müdür Yılmaz Güney, harekatın başladığı ilk günden beri Mehmetçiğe manevi destek sağlamak için Fetih Suresi ve duaları okumaya başladıklarını ifade etti. Müdür Güney, " Bizler ve genç öğrencilerimiz bugün eğitim görebiliyorsa Mehmetçiğe borçlular. Umarım buradan yükselen dualar Mehmetçiğimize koruyucu kalkan olur" dedi.BIRINCILIĞI Yılmaz Bulut kazandı. Ardından 6 kişiyle yapılan acı biber yeme yarışmasını 2 dakikada 206 gram acı biber yiyen Doğantaş Mahallesi Muhtarı Ali Karataş kazandı. Kapya yemekleri yarışmasında ise 9 kadın arasından kıymalı kapya dolmasıyla Hatice Keskin birinci oldu. Diğer yandan festivalde düzenlenecek konserler ve kapya güzeli yarışması, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edildi. Festivalde askerler ve ordu için dua edildi. Din görevlileri tarafından Fetih Suresi okundu.