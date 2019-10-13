Sahilde yamaç paraşütü antrenmanı

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AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) eğitim gören havacılık tutkunu öğrenciler tarafından oluşturulan AÜ Havacılık Topluluğu, Konyaaltı plajında antrenman yaptı. Yamaç paraşütü uçuşu sırasında gökyüzünde meydana gelebilecek olumsuzlukları yerde canlandırarak o an yapılması gerekenleri tekrarladıklarını belirten topluluk üyesi Ömer Ali Önal, çalışmalar hakkında bilgi verdi.Öğrencilerin antrenmanı sahilde denize giren turistler tarafından da ilgiyle izlendi. Paraşüt üzerinde hakimiyet kurmak, kanat kontrolü gibi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Önal, "Paraşütlerimizin içini rüzgarla doldurup havalanmadan, antrenman yapıyoruz. Bu antrenman uçuş sırasında bize pratik kazandırıyor" dedi.