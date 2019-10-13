Sporculara ödül, kulüplere malzeme

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA ve Burdur'da Amatör Spor Haftası törenle kutlandı. Burdur'da kutlamalar çerçevesinde amatör kulüplere malzeme yardımı yapılırken, uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporculara da plaket verildi. Burdur Gençlik Merkezi'nde yapılan törene Vali Hasan Şıldak da katıldı. Vali Şıldak, amatör spora gereken önemin gösterilmediğini söyledi. Şıldak,dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, yetenek taraması yapılarak çocukların spora yönelmesi ve müsabaka tecrübesi kazanması ve toplumda spor bilinci oluşması için amatör sporun çok önemli olduğunu söyledi. Isparta'da bugün ödül töreni düzenlenecek.