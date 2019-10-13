Sporculara ödül, kulüplere malzeme

ISPARTA ve Burdur'da Amatör Spor Haftası törenle kutlandı. Burdur'da kutlamalar çerçevesinde amatör kulüplere malzeme yardımı yapılırken, uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporculara da plaket verildi. Burdur Gençlik Merkezi'nde yapılan törene Vali Hasan Şıldak da katıldı. Vali Şıldak, amatör spora gereken önemin gösterilmediğini söyledi. Şıldak, "Geçen aylarda ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olanları Valilik olarak ödüllendirdik. Bu uygulamamızı devam ettireceğiz. Spora olan destek her zaman birlik, beraberlik ve sağlıklı bir hayat için verilen destektir"
dedi.
SPOR BİLİNCİ ÖNEMLİ
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, yetenek taraması yapılarak çocukların spora yönelmesi ve müsabaka tecrübesi kazanması ve toplumda spor bilinci oluşması için amatör sporun çok önemli olduğunu söyledi. Isparta'da bugün ödül töreni düzenlenecek.