Ah şu çılgın Türkler

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ntalya'nın Kepez ilçesindeki sanayide bir mobilya atölyesinde yapımı devam eden yaklaşık 14 metrelik lüks tekne, görenleri şaşırtıyor. Şafak Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi'de mobilya atölyesi bulunan Ersel Demirhan, müşterisinden gelen lüks tekne talebi üzerine kolları sıvadı. Yaklaşık 4 ay önce yapımına başlanan yaklaşık 14 metre uzunluğundaki 10 tonluk teknenin nisanda suya indirilmesi hedefliyor. Teknenin maliyeti 450 bin lirayı buldu.Antalya'da yat üretimi yapan firmalarda marangoz ustası olarak çalıştığını anlatan Demirhan, ardından ufak tekneler yaparak satmaya başladığını söyledi. Mobilya atölyesinde çalışmalarını sürdüren Demirhan, 4 aydır lüks tekne siparişi için çalışıyor. Demirhan, "Plan ve proje olmadan müşterimizin hayalindeki tekneyi yapıyoruz. Tekneyi görenler şaşırıyor. Burası tersane değil, sanayi. Denize mesafemiz de uzak. Teknenin tamamlanmasının ardından denize ulaştırılması için 10 kilometre götürülecek. Köprü ve alt geçitlerden geçebilmesi için teknenin üst kısmını takılıp çıkarılabilir ayarladık" diye konuştu.