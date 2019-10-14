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Festivalin daimi heykeli Atatürk

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Festivalin daimi heykeli Atatürk
Antalya'da 14'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin daimi heykeli 'Atatürk', turistlerden yoğun ilgi görüyor. ABD'de düzenlenen yarışmada birinci olan Litvanyalı Karlis Lle'nin yaptığı 7 metre yüksekliğindeki heykel, her yıl restorasyona girerek bir sonraki festival için hazırlanıyor.

4 TON KUM
Festival Direktörü Cem Karaca, Atatürk heykelini diğer heykellerden ayıran en büyük özelliğinin büyüklüğü olduğunu söyledi. Cem Karaca, "Atatürk heykelinin üzeri kapalı. Heykellerimiz her yıl değişiyor. Atatürk heykeli burada değişmeyen tek heykel. 4 sezondur sergilediğimiz heykelin yapımı için 4 ton kum kullandık" dedi. Bu yıl temasının 'Sea Legends- Deniz Efsaneleri' olarak belirlendiğini festivalde Levietan, Captan Silver, Poseidon ve AquaMen gibi 100 devasa boyutta heykel yer alıyor.
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Festivalin daimi heykeli Atatürk
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