Gönüllü doğa işçisi işbaşında

BUGÜN NELER OLDU

Uzunyıllar yurt dışında yaşadıktan sonra 3 yıl önce Antalya'nın Finike ilçesine yerleşen lisanslı dağcı Selma Bektaş, duyarsız insanların çevreye ve deniz kıyısına bıraktığı çöpleri toplamak için belediye işçisi gibi çalışıyor. Bektaş, köpeği 'Pamuk' ile sabah sporunu yaparken, yanına büyük çöp poşetlerinden alarak doğaya zarar veren ve kirli görüntü oluşturan bütün atıkları topluyor.Çevre temizliği yaparken kendisini görenlerin 'bırak dünyayı sen mi kurtaracaksın' dediğini anlatan Selma Bektaş, çevreyi kirletenleri anlamadığını ve kınadığını söyledi. Bektaş, herkesi çevre gönüllüsü olmaya davet etti.