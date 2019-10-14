Grevde 80’inci gün

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle başlatılan grev 80'inci gününe girdi. Belediye binası önünde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Owen Tudor'un da katıldığı bir eylem düzenlendi. Çok sayıda işçinin katıldığı eylemde konuşan Mahmut Arslan, Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Muhittin Böcek'i eleştirdi.Toplu iş sözleşmesi yetkisini 1 Nisan'da aldıklarını anlatan Arslan, "6 ayı geçen bir zaman içerisinde toplu sözleşme görüşmelerinde ne yazık ki bir uzlaşma yakalayamadık. Makul, kabul edilebilir bir taslak bir teklif masada hazır ve sayın başkanı bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı bizi ciddiye almadığı ve çalışanları sendikalı işçi olarak değil maraba olarak gördüğü için grev yapıyoruz. Grev bizim amaç değil bir araç. Belediye başkanından burada bir kez daha talepte bulunuyoruz, bu toplu iş sözleşmesini gelin masada bitirelim" dedi. Başkan Böcek'in kendilerine yaklaşımının anlaşılmaz, rencide edici olduğunu ifade eden Arslan, "Biz yalnızca toplu iş sözleşmesi yapmanın sıkıntısını çekmiyor, aynı zamanda 250'den fazla arkadaşımızı işten attılar. 200'e yakın arkadaşımızın iş yerleri değiştirildi" dedi. Arslan, Gazipaşa ve Finike arası yaklaşık 650 kilometre olduğunu hatırlatarak, sendika değiştirme baskısı yapılan işçilerin Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna sürgün edildiğini de sözlerine ekledi. Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, 31 Mart öncesi verilen sözleri hatırlattı.Arslan ayrıca greve destek için gelen Owen Tudor'a teşekkür ederek, Antalya reçelini hediye etti. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu adına ve dünyadaki tüm işçilerin desteğini getirdiğini belirten Tudor, "Sizi destekliyorlar çünkü birisi yaralanınca bu yara herkesin içinde olur. Hiç kimse sendika üyesi olduğu için ayrımcılığa tabi tutulmaması gerekiyor. Herkes toplu sözleşmeyi hak etmektedir. Dayanışma içerisindeyiz, siz hepiniz bizim üyeleri misinizsiniz, bizim işçileri misiniz ve biz de sizlerin yanındayız" dedi.