Haber hattı

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BUGÜN NELER OLDU

ntalya'nınGazipaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, Yeniköy Mahallesi Bağlıkoyak mevkiinde meydana geldi. Selime Dinç'in kullandığı 16 JL 232 plakalı otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Bağlıkoyak Deresi'ne düştü. Dinç ile araçta bulunan Dilek Dalaka, Fatma Nur Özdemir ve Remziye Dalaka yaralandı. Özdemir'in durumu ağır.sparta'daevin önündeki otları yakarak temizleme girişimi son 3 gün içinde ikinci kişinin ölümüne neden oldu. Gelendost ilçesinde oğlunun evinin önündeki otları yakarak temizlemeye çalışan Yaşar Küçükbozbey (73) alevlerin kıyafetini tutuşturması sonucu yanarak yaşamını yitirdi. 11 Ekim'de de Isparta'nın Gönen ilçesinde 92 yaşındaki Münire Gülbeyaz, benzer şekilde yaşamını yitirmişti.sparta'daoluşabilecek afetlere karşı yerel imkanların değerlendirildiği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) koordinasyon toplantısı düzenlendi. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıda konuşan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ethem Kılıçarslan, Isparta'da 55'i merkezde 44'ü ilçelerde olmak üzere toplam 99 toplanma alanı olduğu, halkın en yakın 3 toplanma alanını e-devlet sitesinden öğrenebileceğini söyledi.ntalya'nınManavgat ilçesinde piknik yapan kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateşin sıçraması sonucu yangın çıktı. Uzunlar Mahallesi'nde yakılan ateşin yerleşim yerine 50 metre mesafedeki zeytin bahçesine sıçraması ve büyümesi sonrası piknik yapan şüphelilerin cep telefonu ve bazı eşyaları da bırakarak olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Yangında 1 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü.