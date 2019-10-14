Hazırlık morali

Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada FC Desna Chernihiv ile hazırlık maçı yaptı. Ukrayna Premier Lig'de 10'uncu hafta itibariyle Shakhtar Donetsk'in ardından ikinci sırada yer alan Desna'ya karşı Akrepler etkili bir oyun ortaya koydu.
SKORU ÖZKAN BELİRLEDİ
Regnum Carya sahasında oynanan maçın 13. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bahadır'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. 47'nci dakikada Dmytro Khlyobas ile etkili olan Ukrayna ekibi skoru 1-1'e taşıdı. Antalyaspor, 65'inci dakikada Serdar Özkan'ın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.
Maçın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
BEKLENEN İYİ HABER GELMEDİ
Galibiyet ve hazırlık maçındaki iyi oyun yüz güldürürken, sakat oyunculardan gelen haber ise üzdü. Sakatlıkları gerekçesiyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Gustavo Leschuk, Charles ve Salih Dursun'dan iyi haber gelmedi.
Kırmızı-beyazlılarda Salih Dursun çalışmalara başlarken, Gustavo ve Charles, henüz antrenmana dahi çıkamadı. İki futbolcunun da ligin 8'inci haftasında 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.