Hazırlık morali

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada FC Desna Chernihiv ile hazırlık maçı yaptı. Ukrayna Premier Lig'de 10'uncu hafta itibariyleRegnum Carya sahasında oynanan maçın 13. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bahadır'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. 47'nci dakikada Dmytro Khlyobas ile etkili olan Ukrayna ekibi skoru 1-1'e taşıdı.Maçın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Galibiyet ve hazırlık maçındaki iyi oyun yüz güldürürken, sakat oyunculardan gelen haber ise üzdü. Sakatlıkları gerekçesiyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyenKırmızı-beyazlılarda Salih Dursun çalışmalara başlarken, Gustavo ve Charles, henüz antrenmana dahi çıkamadı.