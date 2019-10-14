Heykel kaza kurbanı

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Antalya'da Üç Kapılar olarak bilinen Hadrianus Kapısı'nın karşısında bulunan ve vatandaşlar tarafından 'Romeo-Juliet' isminin verildiği iki heykelden 'Juliet' kayıplara karıştı. Tarihi karakterlerin kameraman ve spikeri canlandıran karşılıklı duran heykellerden kadın figürün ortadan kaybolması vatandaşta merak uyandırdı.Altın Portakal Film Festivali geleneğinin yaşatılması için yıllar önce şehrin önemli noktalarına dikilen heykeller zaman zaman bakımsızlık nedeniyle gündeme geliyordu. Heykelin akıbetini merak eden vatandaşlara Büyükşehir'den kaldırıma park eden araçların heykele çarparak zarar verdiği cevabı verildi.Tahrip olan heykelin bakımının yapılması nedeniyle kaldırıldığı öğrenildi. Heykelin bakımı tamamlandıktan sonra Romeo'nun Juliet'ine kavuşacak. Kaldırıma düşüncesizce park nedeniyle yaşanan olay tazeliğini korurken, Büyükşehir Belediyesi'nin aracının da tam da kaldırılan heykelin olduğu yere park etmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, "Belediye bari kötü örnek olmasın" yorumu yaptı.