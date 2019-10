Lezzetli festival için geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

Lezzettutkunlarının merakla beklediği Uluslararası Meze Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek festival, usta şeflere ait reçeteler eşliğinde, misafirlerini unutamayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkartacak. 18 Ekim'de Akra Hotels' in bahçesinde gerçekleşecek festivale Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından da yoğun bir katılım olması öngörülüyor.Festivalin her yıl daha geliştiğinin altını çizen Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, "Bu sene 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz festival şehrimize ve halkımıza bir hediyemizdir" dedi. Akra Hotels Genel Müdürü Gökhan Polat ise "Bu festival ile Antalya'nın gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz" dedi. Festival koordinatörü şef Tolga Atalay ise her biri konusunda iddialı 16 lezzet durağı markaya ait reçeteleri meze severlerin beğenisine sunacaklarını söyledi.