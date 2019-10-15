Alanyaspor’dan 5 dakikada 2 gol

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ANTALYA'DA kamp yapan Ukrayna Premier Lig ikincisi FC Desna ile milli maç arasında Antalyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'la da hazırlık maçı yaptı. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Ukrayna takımı Dmytro ile öne geçti.Skoru belirleyen gol 49. dakikada Desna'nın oyuncusu Andry'den geldi ve maç 2-2 sona erdi.sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan ve Juanfran ile milli takımda olan Yunan futbolcular Tasos Bakasetas ve Manolis Siopis karşılaşmada yer almadı. Bakasetas Yunanistan'ın İtalya'ya 2-0 yenildiği maça ilk 11'de başlarken 79 dakika sahada kaldı. Siopis ise maçı yedek kulübesinde izledi.