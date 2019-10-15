Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Alanyaspor’dan 5 dakikada 2 gol

’dan 5 dakikada 2 gol

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Alanyaspor’dan 5 dakikada 2 gol
ANTALYA'DA kamp yapan Ukrayna Premier Lig ikincisi FC Desna ile milli maç arasında Antalyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'la da hazırlık maçı yaptı. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Ukrayna takımı Dmytro ile öne geçti. Şimşek 24. dakikada Cisse ile beraberliği yakaladı. Cisse 29. dakikada yeniden sahneye çıkarak maçı 2-1'e getirdi. Skoru belirleyen gol 49. dakikada Desna'nın oyuncusu Andry'den geldi ve maç 2-2 sona erdi.

EFECAN KARACA'DAN İYİ HABER GELDİ
ALANYASPOR'DA sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan ve Juanfran ile milli takımda olan Yunan futbolcular Tasos Bakasetas ve Manolis Siopis karşılaşmada yer almadı. Bakasetas Yunanistan'ın İtalya'ya 2-0 yenildiği maça ilk 11'de başlarken 79 dakika sahada kaldı. Siopis ise maçı yedek kulübesinde izledi. Öte yandan sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılan Efecan Karaca'nın kontrollerinde durumunun iyi olduğu ve takımla çalışmalara katılabileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor’dan 5 dakikada 2 gol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN