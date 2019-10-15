Antalya susamında hedef coğrafi işaret

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde hasadına başlanan susamdaki verim artışı çiftçileri sevindirdi. Osmanlı Devleti'nin tapu tahrir defterlerinde de adı geçen Manavgat susamının hasadı devam ediyor. Geçen yıl 6 bin dönüm arazide ekilen susamdan 3 bin ton civarında ürün elde edildi. Devlet destekleriyle de bu yıl 10 bin dönüm alana ekilen susamdan, 7 bin ton ürün alınması bekleniyor. Mayıs ve haziranda buğday ve karpuz hasadının ardından ikinci mahsul olarak ekilen susam, çiftçinin hummalı çalışmalarının ardından tüketime sunuluyor. 'Manavgat susamının' coğrafi işaret alması için Türkiye Patent Enstitüsü'ne yapılan başvuru kabul edildi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır susamın dünyada yağ ve aromasıyla farklı bir yeri olduğu söyledi.