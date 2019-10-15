Babasının şampiyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Cansen ailesi, ailece Muaythai sporunu yapıyor. 16 yıldır Muaythai ile ilgilenen baba Alim Atakan Cansen, oğlu ve kızına da bu spora yönlendirdi. İki çocuğuyla birlikte eşine de antrenörlük yapan Cansen, bir taraftan klima montajı yaparak ailesini geçindiriyor, diğer taraftan ise çocuklarını şampiyonalara hazırlıyor.
BİR ALTIN BİR BRONZ
10 yaşındaki kızı Ela Türkiye üçüncüsü olurken, 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi oğlu Salih Cansen ise Türkiye şampiyonu oldu. Aynı zamanda Demir Pençe Spor Kulübü sporcusu olan Salih Cansen şimdi ise gözünü dünya birinciliğine dikti.
Babasının desteğiyle hazırlıklarını sürdüren Salih Atakan Cansen kendisine ve babasına güveniyor.
İLK HEDEF AVRUPA'DA YARIŞMAK
Gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil edecek Salih Cansen, "İlk hedefim burada madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmak. İlerleyen zamanlarda dünya şampiyonasına katılarak birinci olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum"
ifadelerini kullandı.