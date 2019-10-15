Babasının şampiyonu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Cansen ailesi, ailece Muaythai sporunu yapıyor. 16 yıldır Muaythai ile ilgilenen baba Alim Atakan Cansen, oğlu ve kızına da bu spora yönlendirdi.10 yaşındaki kızı Ela Türkiye üçüncüsü olurken, 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi oğlu Salih Cansen ise Türkiye şampiyonu oldu.Babasının desteğiyle hazırlıklarını sürdüren Salih Atakan Cansen kendisine ve babasına güveniyor.Gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil edecek Salih Cansen,ifadelerini kullandı.