Çapraz nakille ikinci şans

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA böbrek hastası Nadiye Topbaş ile Tülay Akat'ın diyalize girmesini istemedikleri için verici olan ancak kan uyuşmazlığı yüzünden çaresiz kalan ailelerin kaderi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde değişti. Nadiye Topbaş'ın kardeşi Gülbeyaz Kurt (53) Tülay Akat'a böbreğini verirken, hastanın eşi Ali Hüseyin Akat (37) da Nadiye Topbaş'a böbreğini bağışladı. Akat ve Topbaş, çapraz nakil sonrası sağlığına kavuştu.Nadiye Topbaş, "2 yıldır böbrek yetmezliği çekiyorum. Diyalizin de bana çare olmadığını öğrenince nakil için başvurdum. Verici olmak isteyen kardeşimin kan uyumu olmadığı için çapraz nakil teklifi geldi. Tahlil ve tetkikler neticesinde çapraz naklin uygun olduğunu öğrendik. Çapraz nakil sayesinde 'kardeş aile' sahibi olduk" diye konuştu. Ablası Gülbeyaz Kurt ise "Kardeşimin daha fazla acı çekmesine razı olamadım" dedi.