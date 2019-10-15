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Kadın okçulardan askerlere destek

Okçular Tekkesi’nde Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere destek olmak amacıyla okçular hatim indirdi, dualı atışlar gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Kadın okçulardan askerlere destek
Antalya Okçular Tekkesi okçuları tarafından Barış Pınar Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için hatim indirildi ve kadın kemankeşlerce dualı atışlar yapıldı. Antalya Okçular Tekkesi Hanım Kemankeşler Talimgahı'nda düzenlenen törende, hatim duası yapıldı. Duanın ardından okçular dualar eşliğinde ve 'gaza niyetine' ok attı. Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Antalya Okçular Tekkesi olarak milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Uçar, "Türkler at üstünde nice savaşlar kazanmış, tarihi boyunca da mazlumları korumuş, savaş sırasında kadın, çocuk ve ihtiyarlara asla zulmetmemiştir" dedi.

SAVAŞ DEĞİL DÜĞÜN
Birlik ve beraberlik için burada toplandıklarını söyleyen Uçar, "Onlar, Ashabı Kiram gibi Bedir'de, Uhud'da nasıl savaşı düğün gibi gördüler ise cesur Türk ordumuz da bu harekatı öyle görüyor. En küçük kemankeşimizden en büyüğümüze kadar Antalya Okçular Tekkesi olarak ülkemizin istikbali ve salahiyeti için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın komutanlığındaki her mücadeleye desteğimizi göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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Kadın okçulardan askerlere destek
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