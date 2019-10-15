Kaleiçi etkinliğe doydu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali'nde yaşayan antik kentin sokaklarından anıtsal mekanlarına ve sanat galerine 39 ayrı noktada 236 etkinlik gerçekleşti. 24 ülke 48 şehirden 236 kişilik heyet Kaleiçi'nde ağırlandı. Kent merkezi Kaleiçi 'masal' tadında bir 4 gün yaşadı.Dört gün devam eden festivalde 236 etkinlik gerçekleştirilirken festivale bu yıl plastik sanatlar, resim, heykel, fotoğraf ve enstelasyon gibi farklı sanat dallarında 185 sanatçı katıldı. Ayrıca, 30 sokak sanatçısı da performanslarıyla büyük beğeni topladı. Festival sürecinde Kaleiçi'nde olan heyetler, 'Aspendos Yılı' dolayısıyla antik tiyatroyu da ziyaret etti.