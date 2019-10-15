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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 ilden 80 sporcunun katılımıyla 2. Off-Road şenliği düzenlendi. Fethiye Off- Road Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki, Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen etkinliğe Muğla'nın yanı sıra Antalya, Denizli, Adana ve Konya'dan 40 araç katıldı.etkinliği Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da izledi.Yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Etkinliği katılan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçenin önemli turizm merkezlerinden olduğunu, turizmi 12 aya yaymak için farklı organizasyonlar düzenlediklerini söyledi. Bu şenliğine 10 ilden sporcunun katıldığını belirten Şahiner,dedi.