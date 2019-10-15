Önce maçı sonra kalbini kazandı

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ALANYA Belediyespor voleybol takımının oyuncusu Esat Avcı, kız arkadaşına sürpriz yaparak maç esnasında evlilik teklifinde bulundu. Esat Avcı, Voleybol Erkekler 1. Ligi 1. hafta mücadelesinde takım arkadaşları ve misafir takım oyuncularının da katıldığı sürpriz bir organizasyonla 3 yıl önce tanıştığı Ayşenur Fındık'a evlenme teklif etti.Tribünde maç izlemeyi bekleyen Ayşenur Fındık, sürpriz karşısında sahaya inerek erkek arkadaşının evlenme teklifine 'evet' dedi. Esat Avcı, evet cevabının ardından aldığı yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Ayşenur Fındık, "Esat'ın ilk maçı diye onu yalnız bırakmak istemediğim için Alanya'ya gelmiştim" dedi.