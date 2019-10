Rahvan at yarışları Manavgat’ta yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı. Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü tarafından Side Büyük Plaj mevkisinde yapıldı. Yarışlara ülke genelinden 82 at katıldı. Yarışlar öncesi düzenlenen müzik dinletisi ile Gana akrobasi ve Brezilya tango gösterisi etkinliğe renk kattı.Yarış severlerin oldukça ilgi gösterdiği yarışları, ilçede bulunan turistlerde izledi. 8 kategoride gerçekleştirilen yarışta, baş kategorisinde Bursa bölgesinden Mustafa Dinçbaş'ın atı "Haskaya" birinci oldu. Yarışlarda Başaltı kategorisinde Şahap Gürsoy'un atı birinci oldu. Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine kuplarını Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Mustafa Küçükmeral tarafından verildi. Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine toplam 65 bin lira ödül dağıtıldı. Yarışta başarılı olan atların sahipleri Rahvan At Yarışları Türkiye Şampiyonasına katılacak.