Sınıra gönül köprüsü

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile gönül köprüsü kuruyor. Terörden en büyük zararı gören merkezlerin başında gelen Akçakale'ye, Antalya yardım elini uzatacak. İlk aşamada ilçeye 2023 Türk bayrağı teslim edilerek, tüm Akçakale kırmızı beyaza büründü. Bayraklar, terörden temizlenen Suriye'nin sınırdaki Tel Abyad sokaklarına asıldı. Şimdi de başta ekmek ve hububat olmak üzere çocuk bezi, gıda, temizlik ürünleri, giyim ve oyuncak gibi her türlü ihtiyaç için kampanya başlatılacak.Proje BAİB'de tanıtıldı. BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Akçakale ilçesine 2023 Türk bayrağı ilçeye götürdüklerini ve ilçedeki esnaf ve vatandaşlara dağıttıklarını anlattı. Bahar, götürülen bayrakların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinden temizlenen Suriye sınırındaki Tel Abyad'ın sokaklarına da asıldığını söyledi. Atılan gönül köprüsü kapsamında Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı Antalya'ya gelerek ilçedeki ihtiyaçlarla ilgili bilgi verdi. Mısırlı ve Bahar proje ile ilgili bilgi verdi.Antalya'da KOSGEB İl Müdürlüğü görevi de yapan Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı, "Ordumuz oraya barış ve huzur getirmek için girdi. Oradaki insanların barış içinde yaşaması için mücadele ediyorlar. Harekatın merkezi olarak tüm Akçakale vatandaşı devletinin, ordusunun yanında yer alıyor" diye konuştu. Akçakale ve Tel Abyad sokaklarının BAİB'in getirdiği Türk bayraklarıyla donatıldığını aktaran Mısırlı, " Devletimizin sınır hattındaki tüm vatandaşlarımıza yetişiyor. Özel sektörün ve tüm ulusun bir gönül köprüsü kurarak dayanışma içinde olmasını bekliyoruz. Bu köprü bayraklarla başladı. Orada masum halkımız var, onların günlük ihtiyaçları olabiliyor" açıklamasında bulundu.Bölgenin harekatın ardından ekonomik anlamda rehabilite edilmesi gerektiğinin altını çizen Mısırlı, "Bu noktada işadamlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Herkes asker olamaz ama dualarıyla destekleriyle bu işin içinde olmalıdır" dedi. Mısırlı, bebek bezinde mamaya, gıda ve temizlik ürünlerinden giyime kadar her alanda vatandaşın ihtiyaçları olduğunu söyledi. Akçakale'nin sınıra sıfır mahallelerinde, güvenlik önlemi nedeniyle ekmek üreten fırınların yanı sıra iş yeleri ve dükkanların kapalı olduğunu söyleyen Mısırlı, ilçede 5 gündür ekmek sorunun yaşandığını belirtti. Yaşanan ekmek sıkıntısı nedeniyle çevre illerden destek geldiğini belirtilirken, Başkan Hakkı Bahar ilçeye Antalya'dan bir fırın ustası getireceğini ve orada bir ekmek fırının faaliyete geçilerek ekmek dağıtılacağını ifade etti.