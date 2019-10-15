Tek isteği kızına seslenmek

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ANTALYA'NIN Finike ilçesinde oturan ve 2 yıl önce geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ile yutağının yarısı alınan Dilek Demir (30), İstanbul'da omurilik ameliyatı oldu. 13 yaşındayken rahatsızlığa yakalanan Demir'in önce kemoterapi gördü ardından 45 gün ağır radyoterapi aldı. Sağlığına kavuşan Demir, zamanla ses kısılması ve yutkunma problemleri yaşadı. 2014'te Yade ismini verdikleri kızına hamile olduğu dönemde hastalığı yeniden nükseden Dilek Demir, 2 yıldır tamamen sessizliğe büründü2 yıldır midesinden beslenen ve kızıyla konuşup, su içebilmeyi hayal eden Dilek Demir, bu hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen omurilik ameliyatı oldu. Eşini yalnız bırakmayan Veli Demir ise Dilek'in ameliyatının iyi geçtiğini belirterek, herkesten dua etmelerini istedi.