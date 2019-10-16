Antalyaspor’da aile ortamı var

Antalyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmandan sonra kulübün dış ilişkiler sorumlularından Süleyman Sincar'ın doğum günü kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlama, Antalyaspor'daki aile ortamını da gözler önüne serdi.
GENÇLERE MİLLİ ÇAĞRI GELDI
Güney temsilcisi, gençleştirme hareketinin meyvelerini alıyor. Antalyaspor'un genç sporcularından Mevlüt Han Ekelik, U16 Milli Takımına seçildi.
Millilerin 22 ve 24 Ekim tarihlerinde Karadağ ile deplasmanda oynayacağı iki hazırlık maçının kadrosuna davet edilen Mevlüt Han Ekelik'in mili forma giyecek olması kulübü sevindirdi.