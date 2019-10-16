Antalyaspor’da aile ortamı var

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.Güney temsilcisi, gençleştirme hareketinin meyvelerini alıyor.Millilerin 22 ve 24 Ekim tarihlerinde Karadağ ile deplasmanda oynayacağı iki hazırlık maçının kadrosuna davet edilen Mevlüt Han Ekelik'in mili forma giyecek olması kulübü sevindirdi.