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ANTALYA Ticaret Borsası'nın (ATB) 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla Türkiye'nin yöresel ürünlerinin tanıtılacağı Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 23-27 Ekim'de Antalya'da başlıyor. Bu yıl ilk defa 81 ilin yer alacağı fuarda, katılımcılar bir günde Türkiye turu yapabilecek. ATB'nin ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10'uncusu düzenleyeceği YÖREX'in tanıtım toplantısı yapıldı.Toplantıya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, ANFAŞ Yönetim kurulu Başkanı Ali Bıdı, ATSO ve ATB yöneticileri katıldı. YÖREX'in ülkemizin ve hatta dünyanın ilk yöresel ürünler fuarı olduğuna dikkat çeken Ali Çandır, 11 yılda sosyal sorumluluk ve kırsal kalkınma anlayışı içerisinde yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretlerin ülke gündemine alınmasını sağladıklarını söyledi. Yöresel ürünlerle ilgili bundan sonra odaklanılması gereken başlıklara dikkat çeken Ali Çandır, taahhütte bulunulan standartlarda üretim, paketleme ve depolama, tüketicilere söz verilen biçimde sunulması, standart izleme, denetleme ve kayıt etme, işlevlerinin hayata geçirilmesi olarak sıraladı.