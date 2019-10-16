Burdur’da tenis turnuvası

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Tenis Turnuvası düzenlendi. Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında düzenlenen turnuvada +16 kadınlar ve erkekler, +35 kadınlar ve erkekler kategorilerinde 40 sporcu kıyasıya mücadele etti. Üç gün süren turnuvada +16 kadınlar kategorisinde Elif Yavuz birinci, +35 kadınlar kategorisinde Dilanur Sayan birinci, oldu. Erkekler de ise +16 kategorisinde Furkan Akbulut birinci, +35 kategorisinde Durali Özdemir birinci oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz tarafından verildi.