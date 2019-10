Hile listesi korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine dair taklit ve tağşiş listesini açıkladı. Gıda terörüne yol açan firmaların isimleri, markaları ve yaptıkları hileler liste halinde yayınlandı. Antalya'dan utanç listesine 24 firma ve 30 ürün girdi. Antalya'da en çok rastlanılan sahtecilik ise köfteye tavuk eti, baş eti ve sakatat koyulması oldu.Ayrıca süt ürünlerinde bitkisel yağ, zeytinyağında trans yağ da tespit edildi. Bitkisel olarak satılan macun ve gıda takviyelerinde ise kalp krizi riskini artıran kimyasal katılması sağlıkla nasıl oynandığının göstergesi oldu. Türkiye genelinde birçok et ürününde at, eşek ve domuz etinin kullanıldığı tespit edilirken, Antalya'da böyle bir olayın yaşanmaması ise yürekleri ferahlattı.Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Abdullah Özçulcu, maliyetinin altında satılan ürünlerden uzak durulması çağrısı yaptı. En iyi gıda denetçisinin tüketici olduğunun altını çizen Özçulcu, "En küçük şüphe duyduğumuz ürün ile ilgili Alo174 gıda hattı ve Alo175 tüketici ihbar hatlarını kullanarak devletimizin ve belediyelerimizin ilgili kurumlarına bildirmeliyiz. Alışverişimizi güvenilir yerlerden yapmalıyız. Özellikle etimizi kendi kasabımızdan almalıyız. Yağlarda gıda maddelerinde de aynı dikkati ve özeni göstermeliyiz" açıklamasında bulundu.Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Derneği Başkanı Mehmek Şahan ise gıda terörünün sağlık risklerine dikkat çekti. Tespit edilen ürünler arasında bitkisel olarak satılan ancak kalp krizi riskini artıran kimyasallara da rastlandığını hatırlatan Şahan, "Bozuk gıda böbrek, karaciğer, pankreas ve uzuv nakli olmuş insanlarda çok daha ölümcül etki yapabiliyor. Gıda terörü insan sağlığı ile oynuyor" diye konuştu. Şahan, herkese güvenilir ve bilindik yerlerden alışveriş yapmaları önerisinde bulunduHALIME SAYIM (EV HANIMI): Marketten et alıyorsun et çıkmıyor. Sakatat veya domuz çıkıyor. Yoğurt jelatinli çıkıyor, yağ gerçek değil, Balın bal ile uzaktan yakından alakası yok. Bütün bu bozuk ve hileli gıdanın önüne geçmek için biz ev hanımları çok dikkatli olmalı. Ev hanımlarına bu konuda eğitim projeleri yapılabilir.DENIZ KAŞIKCI (EV HANIMI): Bu bozuk ve hileli gıdaları piyasaya sürenler direk insan hayatı ile oynuyor. Para verip aldığınız ürün kimyevi bir madde çıkabiliyor. Özellikle artık köfte ve hazır et ürünü almaktan korkar olduk. Neyse ki devletimiz düzenli denetim yaparak bu firmaları bizlere teşhir ediyor.MUTLU İRBAN (AŞCI): Maliyetten kaçmak için gıdada hile olayına çok rastlanıyor. Sadece market ürünlerinde değil, maalesef otellerde ve restoranlarda da bu uygulamalar çokça yaşanıyor. Baklavada fıstık yerine bezelye, salam ve sosisler içinde tavuk eti, kaymak yerine peçete kullanımı maalesef yaygın.