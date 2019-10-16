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Kitap her yerde

’da ‘’ projesi kapsamında 650 öğrenci okul bahçesinde 45 dakika boyunca kitap okudu, ‘kitap her yerde ve her zaman okunabilir’ mesajı verdi

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Kitap her yerde
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yılın belli dönemlerinde tüm Türkiye'de gerçekleştirdiği 'Kitap Okuma Halkaları' projesi kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi öğrencileri için kitap okuma saati etkinliği gerçekleştirildi. Öğretmenlerin de kitap okuduğu etkinliğe 650 öğrenci katıldı. Tüm okul öğrencileri ve öğretmenlerinin katılıyla okul bahçesinde 45 dakika boyunca kitap okundu. Antalya Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Esma Sevil Karataş, oluşturulan kitap halkalarıyla, bir kitabın bir çok kişi tarafından okunmasının sağlandığını vurguladı. Karataş, "Gençlerimizde kitap okuma duyarlılığını ve farkındalığını artırmak istiyoruz" diye konuştu.
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