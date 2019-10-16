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Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Elmalı ilçesinde lise öğrencileri, Mehmetçiğe moral ve destek için mektup gönderdi. Harçlıklarını da Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
ANTALYA'NIN Elmalı ilçesinde Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla mektuplar yazdı. Kendi aralarında harçlıklarından para da toplayan çocuklara, öğretmenleri de katıldı. Öğrenciler mektupları öğretmenleri ve okul idarecileri eşliğinde Elmalı PTT Şubesi'ne götürerek Mehmetçiğe gönderilmek üzere teslim etti. Toplanan para da yine buradan Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere gönderildi.

VİDEOYLA MESAJ GÖNDERDİLER
Öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe videolu mesaj da gönderdi. Okul bahçesinde açtıkları Türk bayrağı etrafında toplanan öğrenciler ve öğretmenleri, "Elmalı'dan Barış Pınarı kahramanlarına selam olsun" diye seslendi. Okul Müdürü Ali Özkaya, "Öğrencilerim bu güzel düşüncelerini bana aktarınca duygulandım. Yapacakları etkinlikte yanlarında olduğumuzu belirterek, çalışmalara başladık" dedi.
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Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
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