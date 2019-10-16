Pamuğun küspesi bile altın değerinde oldu

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ANTALYA Pamuk ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Aksu tesislerinde 'beyaz altın' olarak tanımlanan pamuk hallaç olarak işlenirken, pamuk çekirdeği de işlenerek elde edilen ve küspe olarak bilinen hayvan yemi altın değerinde talep görüyor. Üretim kapasitesi yetersiz kalırken neredeyse yok satılıyor. Besicilerin beslenme açısından pamuk çekirdeği küspesini daha çok tercih ettiği belirtiliyor. Antalya bölgesindeki pamuk kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Ege ve Güneydoğu Bölgesi'nden pamuk çekirdeği getirerek küspe yapıldığını belirten ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, bu yıl günlük 40 ton kapasite ile üretim yaptıklarını, yıllık ise toplam yaklaşık 10 ile 12 bin ton küspe üretimi gerçekleştireceklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl 50 kilogramlık küspe çuvalının 78 TL'den satıldığını hatırlatan Yavuz, hayvancılığın gelişmesine katkı koymak için bu yıl fazla bir artış yapmadıklarını ve çuvalını 80 TL'den satışa çıkardıklarını söyledi.